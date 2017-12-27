Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
Сегодня, 11:15
0
Shdaria
391
Код вставки плеера

Появился трейлер фильма "Не в себе" Стивена Содерберга, снятый на телефон

0
 
 

В интернете доступен трейлер фильма "Не в себе".

В сети опубликован трейлер фильма "Не в себе" режиссера Стивена Содерберга, который был снят на iPhone всего за неделю. Стоит заметить, что монтаж картины происходил во время съемок.

В долгожданном триллере снялись Клэр Фой, Джуно Темпл, Эйми Маллинс, Джей Фэроу и другие. Фильм "Не в себе" рассказывает о женщине, которая борется с преследователем, а из-за тщетных попыток понять, что происходит она попадает в психбольницу, где остается со своими главными страхами.
 
23 марта картина станет доступна для просмотра. В российских кинотеатрах ее начнут показывать 29 марта.
 
Фото: YouTube - Bleecker Street
 
Теги: культура , не в себе фильм на телефон , новости кино , трейлер не в себе , фильм стивена содерберга снятый на телефон
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино Картина дня

Оставить комментарий

Загрузка...
5