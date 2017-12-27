Появился трейлер фильма "Не в себе" Стивена Содерберга, снятый на телефон

В интернете доступен трейлер фильма "Не в себе".

В сети опубликован трейлер фильма "Не в себе" режиссера Стивена Содерберга, который был снят на iPhone всего за неделю. Стоит заметить, что монтаж картины происходил во время съемок.

В долгожданном триллере снялись Клэр Фой, Джуно Темпл, Эйми Маллинс, Джей Фэроу и другие. Фильм "Не в себе" рассказывает о женщине, которая борется с преследователем, а из-за тщетных попыток понять, что происходит она попадает в психбольницу, где остается со своими главными страхами.

23 марта картина станет доступна для просмотра. В российских кинотеатрах ее начнут показывать 29 марта.

Фото: YouTube - Bleecker Street