Французы показали трейлер фильма о гибели российской подлодки "Курск"

Премьера картины запланирована на 7 ноября.

Французская киностудия EuropaCorp опубликовала на своем ютуб-канале трейлер фильма "Курск", рассказывающего о гибели российской подводной лодки в 2000 году.

Сюжет фильма основан на романе Роберта Мура "Время умирать" и рассказывает историю экипажа подлодки во время трагических событий, а также жизнь их родственников, изо всех сил пытавшихся спасти близких. Главные роли в ленте исполнил голливудский актер Колин Ферт и французская актриса Леа Сейду. За сценарий был ответственен Роберт Родат, известный работой над фильмом "Спасти рядового Райана".

Премьера картины запланирована на 7 ноября.

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Видео: youtube/EUROPACORP