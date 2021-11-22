Памятные мероприятия, посвященные гибели подлодки "Курск", пройдут в Петербурге

Напомним, что крейсер К-141 "Курск" Северного флота затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

В Петербурге чтут память гибели подлодки К-141 "Курск" и 118 членов ее экипажа. С момента трагедии прошло 23 года. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 12 августа.

В Николо-Богоявленском морском соборе в 12:00 стартовала панихида по воинам, погибшим в море. Кроме того, поминальная служба проходит в церкви Петра и Павла в Сестрорецке. На Серафимовском кладбище у мемориала "Курск" проводят траурную церемонию отдания воинских почестей подводникам.

Напомним, что крейсер К-141 "Курск" Северного флота затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.

Ранее мы рассказывали о том, что в результате переворачивания лодки у дамбы в Кронштадте погибла женщина.

Фото: podlodka.info