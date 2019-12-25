Губернатор почтил память подводников АПРК "Курск"

Трагедия произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море.

В четверг, 12 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к мемориалу подводникам, которые погибли на атомной подводной лодке "Курск" 21 год назад. Мемориал находится на Серафимовском кладбище, отметили в Смольном.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" затонул в ходе учений Северного флота в Баренцевом море в этот день 2000 года. Экипаж, состоящий из 118 членов, погиб. На кладбище похоронены 32 моряка.

Каждый год 12 августа родственники погибших, а также командование Военно-Морского Флота России и ветераны ВМФ приходят в Николо-Богоявленский морской собор, чтобы почтить память подводников.

По словам губернатора, многие из погибших учились в Петербурге, а сейчас 26 семей подводников "Курска" проживают в городе на Неве.

Ранее мы писали, что скончался вице-адмирал Юрий Сухачев, участвовавший в подъеме подлодки "Курск".

Фото: Смольный