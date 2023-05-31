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Вышел трейлер экшн-комедии "Круче некуда" с Джеки Чаном

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Дата релиза фильма пока не сообщается.

Кинокомпания XYZ FILMS представила трейлер экшн-комедии "Круче некуда" режиссера Скотта Во.

Сюжет рассказывает о событиях в недалеком будущем, в котором происходят нефтяные войны. Два бывших солдата спецназа должны сопроводить группу гражданских лиц через самую опасную дорогу Багдада. Им предстоит столкнуться со множеством препятствий на этом пути.

Главные роли сыграли Джеки Чан и Джон Сина. Дата релиза фильма пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в сеть слили новый трейлер мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов".

Видео: YouTube / XYZ FILMS

Теги: джеки чан, круче некуда, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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