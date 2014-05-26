Вышел трейлер драмы "Реплика" с Никитой Ефремовым

Премьера в России состоится 21 декабря.

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер фильма "Реплика". Режиссером картины выступил Амир Исаев.

Сюжет расскажет историю двух братьев, которые находятся на пороге грандиозного научного открытия. Они разрабатывают уникальную технологию "Реплика", которая способна скопировать сознание человека в нейросеть и обеспечить людям цифровое бессмертие.

В главных ролях сыграли Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценев, Юрий Цурило и другие. Премьера в России состоится 21 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер боевика "Аларум" с Сильвестром Сталлоне.

Видео: YouTube / Wink