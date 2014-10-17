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Вышел трейлер драмы "Иногда я думаю о смерти" с Дэйзи Ридли

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Премьера состоится в 2024 году.

Кинокомпания Oscilloscope Laboratories представила трейлер драмы "Иногда я думаю о смерти". Режиссером картины выступила Рэйчел Ламберт.

Сюжет расскажет историю одинокой женщины, которая работает в офисе, но из-за одиночества часто думает о смерти. Знакомство с новым коллегой открывает для героини новый этап в жизни.

В фильме снимались Дэйзи Ридли, Дэйв Мархедж, Марсия ДеБонис и другие. Премьера состоится в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер финального сезона "Внутри Лапенко".

Видео: YouTube / Rotten Tomatoes Indie

Теги: иногда я думаю о смерти, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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