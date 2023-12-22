Вышел трейлер биографического фильма "Дикая кошка"

Дата премьеры пока не раскрывается.

Кинокомпания Oscilloscope Laboratories представила трейлер биографического фильма "Дикая кошка". Режиссером картины выступил Итан Хоук.

Сюжет расскажет историю американской писательницы Флэннери О"Коннор, которая старается опубликовать свой дебютный роман под названием "Мудрая кровь". Фильм погружает в атмосферу творческих поисков и испытаний героини.

В главных ролях сыграли Майя Хоук, Лора Линни, Стив Зан, Купер Хоффман и другие. Дата премьеры пока не раскрывается.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя".

Видео: YouTube / Oscilloscope Laboratories