Вышел финальный трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

Мировая премьера состоится 27 марта.

Студия Warner Bros. Pictures представила финальный трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя". Картина стала пятой в медиафраншизе MonsterVerse. Ее режиссером выступил Адам Вингард.

События фильма развернутся после завершения истории в "Годзилле против Конга", вышедшего в 2021 году. Два самых могущественных существа столкнутся с новой угрозой. Им предстоит объединить усилия, чтобы оказать сопротивление новому злу. На опубликованном видео показаны эпические схватки монстров и разрушение городской застройки.

В фильме снялись Ребекка Холл, Дэн Стивенс, Рэйчел Хаус и другие. Мировая премьера состоится 27 марта.

Ранее Netlfix представил трейлер научно-фантастического триллера "Атлас" с Дженнифер Лопез.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures