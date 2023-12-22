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Вышел финальный трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

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Мировая премьера состоится 27 марта.

Студия Warner Bros. Pictures представила финальный трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя". Картина стала пятой в медиафраншизе MonsterVerse. Ее режиссером выступил Адам Вингард.

События фильма развернутся после завершения истории в "Годзилле против Конга", вышедшего в 2021 году. Два самых могущественных существа столкнутся с новой угрозой. Им предстоит объединить усилия, чтобы оказать сопротивление новому злу. На опубликованном видео показаны эпические схватки монстров и разрушение городской застройки.

В фильме снялись Ребекка Холл, Дэн Стивенс, Рэйчел Хаус и другие. Мировая премьера состоится 27 марта.

Ранее Netlfix представил трейлер научно-фантастического триллера "Атлас" с Дженнифер Лопез.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: warner bros pictures, годзилла и конг новая империя, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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