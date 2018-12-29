В Италии начали показывать мультфильм с Андриано Челентано в главной роли

Режиссером и сценаристом выступил сам знаменитый актер.

В Италии начали показывать мультфильм, главным героем которого стал Андриано Челентано. Знаменитый певец и актер выступил в роли режиссёра и сценариста. На телевидении покажут 13 серий, об этом сообщает агентство ANSA.

В мультфильме покажут не только некоторые факты из биографии героя, но и его взгляды на жизнь. Мультик нарисован в стиле киберпанк, а Челентано в нем – часовщик. Бывший мальчик с улицы Глюк превращается в супергероя, который вдохновляется красотой, свободой и творчеством.

Проект создавался почти 10 лет, на него было потрачено несколько десятков миллионов евро.

Фото и видео: Adriano Celentano Official/ youtube