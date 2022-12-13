Вышел трейлер "Создателя" от режиссёра "Годзиллы" и "Изгоя-один: Звёздные войны"

Релиз научной фантастики намечен на 29 сентября.

Вышел трейлер научно-фантастического фильма "Создатель" (The Creator), над которой работал режиссер Гарет Эдвардс. Звезда киноиндустрии не только является постановщиком фильма, но также продюсером, оператором ряда сцен и сценаристом. Он известен широкой аудитории такими работами как "Годзилла" 2014 года выпуска и "Изгой-один: Звёздные войны. Истории". В новом проекте он хочет рассказать зрителям о противостоянии между искусственным интеллектом и человечеством. В актерском составе задействованы Эллисон Дженни, Джемма Чан, Ральф Айнесон, Джон Дэвид Вашингтон и другие. Официальная премьера "Создателя" запланирована на 29 сентября 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / 20th Century Studios