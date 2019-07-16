На YouTube вышел трейлер "Оды радости" с Мартином Фриманом

Мартин Фриман получил мировую известность после роли Бильбо Бэггинса в "Хоббите" и доктора Ватсона в сериале "Шерлок".

В YouTube выложили трейлер романтической комедии "Ода радости с Мартином Фриманом и Мореной Баккарин в главных ролях.

Фильм основан на реальных событиях и изначально носил название "Эта американская жизнь". Главный герой – библиотекарь из Бруклина страдает тяжелой формой нарколепсии. Он падает в обморок сразу после того, как испытывает сильную эмоцию, особенно радость. Поэтому он избегает людей и мероприятия, которые могут его сильно взволноваться.

В него в какой-то момент влюбляется Франческа (Морена Баккарин). Несмотря на взаимную симпатию, из-за своего недуга главный герой убеждает ее начать встречаться с его братом (Джейк Лэйси).

Мартин Фриман получил мировую известность после роли Бильбо Бэггинса в "Хоббите" и доктора Ватсона в сериале "Шерлок".

В октябре 2018 года Мартин Фриман получил главную роль в новом комедийном сериале канала FX.

Фото и видео: YouTube/ IFC Films