В сети опубликовали трейлер сериала "Крестный отец Гарлема" о гангстерах XX века

На YouTube-канале опубликовали трейлер первого сезона сериала "Крестный отец Гарлема". Роль главного героя гангстера Бампи Джонсона сыграл Форест Уитакер.
По сюжету, действие сериала происходит в 60-годах XX века. Бампи Джонсон возвращается из тюрьмы, где он провел последние девять лет. За это время новыми криминальными хозяевами Нью-Йорка стала итальянская мафия. В планах Джонсона – вернуть себе власть.
Помимо Фореста Уитакера в съемках сериала приняли участие Ильфенеш Хадера, Винсент Д"Онофрио, Пол Сорвино, Найджел Тэтч. На экраны фильм выйдет 29 сентября 2019 года.
Также вышел первый трейлер "Карнивал Роу" с Орландо Блумом.
Видео: YouTube/ TV Guide Trailers
Обсуждение ( 0 )