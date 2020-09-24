Опубликован трейлер "Дела чикагской семерки" Аарона Соркина

На Netflix фильм выйдет 16 октября.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Дела чикагской семерки" Аарона Соркина. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В сюжете реальная история 1968 года, когда мирные протесты в Чикаго переросли в жесткие столкновения с полицией. Зрителям покажут, как против демонстрантов применяли слезоточивый газ.

В фильме снялись Саша Барон Коэн, Эдди Редмейн, Джозеф Гордон-Левитт, Майкл Китон, Яхья Абдул-Матин II, Марк Райлэнс, Джереми Стронг и Фрэнк Ланджелла.

Кинолента выйдет 16 октября на Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Хелстром" от Marvel.

Видео: Netflix