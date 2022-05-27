Вышел тизер-трейлер сериала "Андор"

Премьера состоится на Disney+ 31 августа.

Disney представила тизер-трейлер сериала "Андор", входящего во вселенную "Звзедных войн". Проект является приквелом фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Сюжет сериала расскажет о борьбе повстанцев против Империи и будет сконцентрирован на персонаже Кэссиане Андоре, который появлялся в фильме. Его снова сыграет актер Диего Луна.

"Андор" выйдет на платформе Disney+ 31 августа. В первом сезоне будет 12 эпизодов.

Ранее Marvel представила новый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром".

Видео: YouTube / Star Wars