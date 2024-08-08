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Вышел тизер-трейлер фильма о группе "Руки Вверх"

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Премьера в России состоится 10 октября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила тизер-трейлер "Руки Вверх". Режиссером проекта выступил Аскар Узабаев.

Сюжет расскажет историю жизни певца Сергея Жукова и становления его группы. События буду охватывать жизнь героя от детства в Димитровграде до сегодняшнего дня.

В фильме снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Олег Алмазов и другие. Также в картине появятся сами участники музыкального коллектива. Премьера в России состоится 10 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер детектива "Все совпадения случайны".

Видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры

Теги: рукки верх, трейлер, фильм, централ партнершип
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Кино,

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