Вышел тизер-трейлер фильма о группе "Руки Вверх"

Премьера в России состоится 10 октября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила тизер-трейлер "Руки Вверх". Режиссером проекта выступил Аскар Узабаев.

Сюжет расскажет историю жизни певца Сергея Жукова и становления его группы. События буду охватывать жизнь героя от детства в Димитровграде до сегодняшнего дня.

В фильме снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Олег Алмазов и другие. Также в картине появятся сами участники музыкального коллектива. Премьера в России состоится 10 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер детектива "Все совпадения случайны".

Видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры