Вышел тизер детектива "Все совпадения случайны"

Мировая премьера состоится 11 октября.

Стриминговый сервис Apple TV представила тизер детективного мини-сериала "Все совпадения случайны". Режиссером проекта выступил Альфонсо Куарон.

Cюжет сериала основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт. В нем рассказывается история журналистки-документалистки, которая находит книгу с точным описанием ее жизни во всех деталях.

В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Кевин Клайн, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи и другие. Мировая премьера состоится 11 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Приключения Паддингтона 3".

Видео: YouTube / Apple TV