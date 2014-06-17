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Вышел тизер детектива "Все совпадения случайны"

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Мировая премьера состоится 11 октября.

Стриминговый сервис Apple TV представила тизер детективного мини-сериала "Все совпадения случайны". Режиссером проекта выступил Альфонсо Куарон.

Cюжет сериала основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт. В нем рассказывается история журналистки-документалистки, которая находит книгу с точным описанием ее жизни во всех деталях.

В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Кевин Клайн, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи и другие. Мировая премьера состоится 11 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Приключения Паддингтона 3".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, все совпадения случайны, сериал, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

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