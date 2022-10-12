Вышел тизер-трейлер фильма "Искупление" с Сергеем Безруковым

Премьера в России состоится в 2025 году.

Кинокомпания "Ильмень" представила тизер-трейлер мистического фильма "Искупление". Режиссером картины выступил Константин Еронин.

Сюжет расскажет историю ветерана русско-турецкой войны, который возвращается в родную деревню. Там он обнаруживает, что его сына обвиняют в связи с дьяволом.

В главных ролях сыграли Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и другие. Премьера в России состоится в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мюзикла "Дольче!" с Венсаном Касселем.

Видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры