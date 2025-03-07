Вышел трейлер мюзикла "Дольче!" с Венсаном Касселем

Премьера в России состоится 27 марта.

Arna Media и TheatreHD представили трейлер фэнтезийного мюзикла "Дольче!". Режиссерами проекта выступили Давиде Ливерморе и Паоло Джеп Кукко.

Фильм представит современное прочтение мифа об Орфее и Эвридике, историю большой любви и больших испытаний по мотивам великих опер. После смерти возлюбленной от пули в день свадьбы Орфей спускается за ней в царство Аида.

В главных ролях сыграли Венсан Кассель, Фанни Ардан, Катерина Мурино, Пласидо Доминго и другие. Премьера в России состоится 27 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Авиатор" с Константином Хабенским.

Видео: YouTube / Кинотеатр "ПОБЕДА"