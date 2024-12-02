Вышел тизер-трейлер драматического триллера "На колени"

Мировая премьера состоится 7 февраля 2025 года.

Стриминговый сервис MUBI представил тизер-трейлер драматического триллера "На колени". Режиссером картины выступил Кристофер Эндрюс.

Сюжет рассказывает о конфликте двух семей, которые являются потомственными пастухами. Будучи конкурентами, они никогда особо не ладили. Вскоре их конфликт обостряется и рискует обернуться большой трагедией для фермерского сообщества.

В главных ролях сыграли Барри Кеоган и Кристофер Эббот. Мировая премьера состоится 7 февраля 2025 года.