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Вышел тизер-трейлер драматического триллера "На колени"

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Мировая премьера состоится 7 февраля 2025 года.

Стриминговый сервис MUBI представил тизер-трейлер драматического триллера "На колени". Режиссером картины выступил Кристофер Эндрюс.

Сюжет рассказывает о конфликте двух семей, которые являются потомственными пастухами. Будучи конкурентами, они никогда особо не ладили. Вскоре их конфликт обостряется и рискует обернуться большой трагедией для фермерского сообщества.

В главных ролях сыграли Барри Кеоган и Кристофер Эббот. Мировая премьера состоится 7 февраля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер 4K-реставрации мюзикла "Шербурские зонтики". Видео: YouTube / MUBI
Теги: mubi, на колени, тизер-трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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