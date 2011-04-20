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Вышел трейлер 4K-реставрации мюзикла "Шербурские зонтики"

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Мировая премьера состоится 6 декабря.

Кинокомпания Janus Films представила трейлер 4K-реставрации мюзикла "Шербурские зонтики". Режиссером картины является Жак Деми.

Перевыпуск культовой ленты приурочен к ее 60-летнему юбилею. Ее сюжет рассказывает историю девушки и мужчины, которого отправляют на военную службу в Алжир.

Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля в 1964 году. Главные роли сыграли Катрин Денев и Нико Кастельнуово. Мировая премьера состоится 6 декабря.

Ранее A24 представила новый трейлер черной комедии "Миллениум". Видео: YouTube / Janus Films
Теги: мюзикл, реставрация, трейлер, шербурские зонтики
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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