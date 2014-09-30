Вышел тизер-трейлер биографического фильма "Роднина"

Премьера в России состоится 6 марта 2025 года.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер фильма "Роднина". Режиссером картины выступил Константин Статский.

Фильм посвящен биографии великой советской фигуристки Ирины Родниной и снят по мотивам ее автобиографической книги "Слезы чемпионки". В нем покажут становление спортсменки с юных лет до самых главных успехов в карьере.

В главных ролях сыграли Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова и другие. Премьера в России состоится 6 марта 2025 года.

Ранее Universal представила трейлер фильма "Любовь зла".

Видео: YouTube / Central Partnership