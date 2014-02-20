Universal представила трейлер фильма "Любовь зла"

Киностудия Universal Pictures представила трейлер фильма "Любовь зла". Режиссером картины выступил Джонатан Эйсебио.
Сюжет расскажет историю агента по недвижимости Марвина Гейбла. Его жизнь резко меняется, когда становится известно о его криминальном прошлом. Герой получает конверт с посланием от бывшей напарницы Роуз, которую он когда-то бросил на задании.
В главных ролях сыграли Ке Хюи Куан, Ариана Дебос и другие. Мировая премьера состоится 7 февраля 2025 года.
Ранее A24 представила трейлер фильма "Бруталист".
Видео: YouTube / Universal Pictures
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