Вышел тизер сериала "Лунный рыцарь" (Moon Knight). Он опубликован на официальной странице онлайн-кинотеатра Hulu в Twitter.
Подробности сюжета пока остаются в секрете. Роль супергероя Марка Спектора сыграл американский актер Оскар Айзек. Напомним, первый тизер увидел свет в ноябре прошлого года.
Выход полноценного трейлера запланирован на 17 января.
Премьера нового сериала запланирована на 2022 год. Он выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+.
Ранее вышел специальный трейлер "Крестного отца" в честь 50-летия фильма.
Видео: Twitter / hulu
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