Трейлер грядущего сериала выйдет 17 января.

Вышел тизер сериала "Лунный рыцарь" (Moon Knight). Он опубликован на официальной странице онлайн-кинотеатра Hulu в Twitter.

Подробности сюжета пока остаются в секрете. Роль супергероя Марка Спектора сыграл американский актер Оскар Айзек. Напомним, первый тизер увидел свет в ноябре прошлого года.

Выход полноценного трейлера запланирован на 17 января.

Премьера нового сериала запланирована на 2022 год. Он выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+.

Ранее вышел специальный трейлер "Крестного отца" в честь 50-летия фильма.

Видео: Twitter / hulu