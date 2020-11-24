Зрители увидят новый проект в сентябре.

На американском стриминговом сервисе вышел тизер аниме-сериала по видеоигре Cyberpunk 2077. Телевизионный проект получил название "Киберпанк: Бегущие по краю" (Cyberpunk: Edgerunners). Официальный релиз на онлайн-сервисе запланирован на сентябрь 2022 года. Создатели уточнили, что сериал будет состоять из десяти эпизодов. В центре истории окажется наемный убийца, который выживает в Найт-Сити - городе, кишащем преступниками. Над проектом работала киностудия Trigger, а режиссерами выступили авторы аниме "Промар" Хироюки Имаиси и Масахико Оцука. Композитором стал Акира Ямаока.

Вышел второй трейлер боевика "Быстрее пули" с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок.

Фото и видео: YouTube / Netflix