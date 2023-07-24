  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:22
105
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел релизный трейлер шутера High on Life

0 0

Игра доступна пользователям консолей PlayStation.

Студия Squanch Games представила игру High on Life для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. По случаю выхода шутера был показан релизный трейлер.

Игра содержит в себе элементы шутера и комедии. Игроку с говорящим орудием предстоит уничтожить инопланетный картель, который угрожает человечеству. Ранее игра вышла для пользователей Xbox One, Xbox Series X/S и ПК в декабре 2022 года.

Ранее NetherRealm анонсировала появление Хоумлендера и Миротворца в Mortal Kombat 1.

Видео: YouTube / IGN

Теги: high on liffe, релиз, трейлер, шутер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии