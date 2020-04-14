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NetherRealm анонсировала появление Хоумлендера и Миротворца в Mortal Kombat 1

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Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

NetherRealm Studios анонсировала появление новых игровых персонажей в игре Mortal Kombat 1. Презентация состоялась в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего.

Игроки смогут выбрать в качестве основного персонажа Хоумлендера из сериала "Пацаны", снятого по одноименной серии комиксов, или Миротворца из киновселенной DC. Также разработчики включили в перечень персонажей Омни-мэна из сериала "Неуязвимый".

Напомним, Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Ранее киностудия Sony показала новый трейлер экранизации игры Gran Turismo.

Видео: YouTube / Mortal Kombat

Теги: mortal kombat 1, netherrealm, миротворец, трейлер, хоумлендер
Категории: Лента новостей, Культура,

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