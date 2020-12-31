Состоялся релиз игры "Kena: Bridge of Spirits"

Критики дали новинке высокие оценки и похвалили игру за анимацию, графику, боевую систему и головоломки.

Студия Ember Lab выпустила в свет игру Kena: Bridge of Spirits. Новинка вышла на персональных компьютерах в онлайн-маркете Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.

В игре геймерам предстоит играть за Кену, которая хочет найти священный горный алтарь и помочь духам-скитальцам. Согласно сюжету, главный герой помогает людям, которые застревают между физическим и духовным мирами из-за незаконченных дел или других причин.

Критики дали новинке высокие оценки, а также отметили анимацию, графику, боевую систему и головоломки.

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Видео: YouTube / PlayStation