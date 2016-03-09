Вышел релизный трейлер Lies of P

Релиз игры намечен на 19 сентября.

На мероприятии Summer Game Fest разработчики показали новый атмосферный трейлер "соулслайка" Lies of P. видео подтвердило ту утечку информации в социальных сетях, что компьютерная игра появится в широком доступе с сентября 2023 года. Авторы дополнительно разместили демоверсию, поиграть в которую можно на всех игровых платформах. А официальная дата премьеры проекта состоится уже 19 сентября. Игра дебютирует на ПК и двух последних поколениях консолей PlayStation и Xbox. Напомним, что главный герой будет страдать от такого недуга как вранье. Предположительно, эта характеристика будет как-то связана с его прошлым и отцом. На пути у протагониста встретятся всевозможные механические враги. Антураж сюжету добавит мрачная атмосфера эпохи Belle Epoque.

В сеть попал анонсирующий трейлер Persona 5 Tactica.

Фото и видео: YouTube / PlayStation