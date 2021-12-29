Вышел пролог будущего фэнтези-сериала "Этерна: Часть первая"

Выход первой части проекта запланирован на 20 января.

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" показал пролог своего будущего фэнтези-сериала "Этерна: Часть первая", который основан на цикле романов писательницы Веры Камши "Отблески Этерны".

В ролике рассказывается о создателях планеты Кэртианы и о ее предыстории. По сюжету сериала, дворцовые интриги переплетаются с борьбой двух держав за мировое господство.

В съемках фэнтези приняли участие Анар Халилов, Сергей Горошко, а также Юрий Чурсин, Павел Крайнов и многие другие.

Выход первой части проекта запланирован на 20 января. Продолжение сериала ожидается только в 2023 году.

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Видео: Youtube / Кинопоиск Премьеры