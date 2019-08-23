Вышел первый трейлер отечественного фильма "Волшебник" о стареющей рок-звезде

Главные роли в картине исполнили Максим Суханов и Семен Трескунов.

Накануне в Сети был опубликован первый трейлер российской картины "Волшебник". Фильм стал дебютной режиссерской работой для Михаила Морскова, ранее занимавшегося музыкой для фильмов "Хороший мальчик" и "Элефант".

Зрителям представят историю музыканта Фимы из группы "Мэджик" (Максим Суханов), который влачит жалкое существование после яркой жизни рок-звезды. Ситуация изменяется, когда у него начинает учиться игре на гитаре мальчик, страдающий ДЦП (Семен Трескунов), который отчаянно хочет завоевать сердце своей одноклассницы.

В российском прокате "Волшебник" появится 3 октября.

Ранее Piter.TV сообщал о реакции первых зрителей на фильм "Оно 2".

Видео: Central Partnership