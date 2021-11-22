Вышел первый трейлер новых серий "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" опубликовал первый трейлер новых серий мультсериала "Ну, погоди!". Видео размещено на официальном Youtube-канале киностудии.
Новый сезон называется "Каникулы". Известно, что помимо всем известных главных героев – Волка и Зайца – в перезапуске советского мультсериала появятся новые персонажи – Косуля Уля, Ежик Шу и Барсук Тим.
По предварительным данным, новые серии "Ну, погоди!" увидят свет в декабре текущего года. Точная дата премьеры пока не афишируется.
Ранее кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала официальный трейлер драмы в жанре нуар "Аллея кошмаров" режиссера Гильермо дель Торо.
Видео: Youtube/Союзмультфильм
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