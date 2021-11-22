Вышел первый трейлер новых серий "Ну, погоди!"

В перезапуске появится новые персонажи - Косуля Уля, Ежик Шу и Барсук Тим.

"Союзмультфильм" опубликовал первый трейлер новых серий мультсериала "Ну, погоди!". Видео размещено на официальном Youtube-канале киностудии.

Новый сезон называется "Каникулы". Известно, что помимо всем известных главных героев – Волка и Зайца – в перезапуске советского мультсериала появятся новые персонажи – Косуля Уля, Ежик Шу и Барсук Тим.

По предварительным данным, новые серии "Ну, погоди!" увидят свет в декабре текущего года. Точная дата премьеры пока не афишируется.

Ранее кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала официальный трейлер драмы в жанре нуар "Аллея кошмаров" режиссера Гильермо дель Торо.

Видео: Youtube/Союзмультфильм