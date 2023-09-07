Вышел первый трейлер мультфильма "Как поживаете?" Хаяо Миядзаки

Мировая премьера мультфильма состоится 8 декабря.

Вышел первый трейлер мультфильма "Как поживаете?" режиссера Хаяо Миядзаки. Эта картина станет последней работой 82-летнего аниматора.

Сюжет расскажет историю японского мальчика, который потерял в детстве отца и живет со своим дядей. В синопсисе отмечается, что он "отправляется в мир, поделенный живыми и мертвыми".

Мировая премьера мультфильма состоится 8 декабря. Картина также будет доступна для российского проката.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Байкеры" с Томом Харди и Остином Батлером.

Видео: YouTube / GKIDS Films