Вышел первый тизер фильма "Домовенок Кузя"

Премьера в России состоится 19 декабря.

Компания "Атмосфера Кино" представила первый тизер фильма "Домовенок Кузя", снятого по книгам Татьяны Александровой. Режиссером картины выступил Виктор Лакисов, продюсером – Сарик Андреасян.

Сюжет расскажет историю домовенка по имени Кузя, который сбегает из плена Бабы Яги и попадает в квартиру девочки Наташи и ее родителей. Герою необходимо найти волшебный сундучок, который он давно подарил папе девочки.

В фильме сыграли София Петрова, Марк Богатырев, Алика Смехова и другие. Премьера в России состоится 19 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Гадкий я – 4".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино