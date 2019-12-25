Проект выйдет на экраны 18 февраля следующего года.

Вышел первый тизер четвертого сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел".Проект презентован платформой Amazon Prime Video. Известно, что новые серии про женщину-комика зрители смогут увидеть на стриминговом сериисе 18 февраля. Ранее создатели проекта также показали постер.

Напомним, что по сюжету сериала домохозяйку Мидж Мейзел бросает супруг. Из-за этого женщина решает заниматься стендапом. Она обнаруживает в себе талант к данной профессии. События сериала разворачиваются в Нью-Йорке в 1950-х годов. За исполненную роль актриса Рэйчел Броснахэн дважды стала лауреатом "Золотого глобуса". Она получила две статуэтки в номинации.

Также известно, что данный сериал продлен на пятый сезон. Съёмки начнутся в феврале 2022 года.

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Фото: kino-teatr.ru.

