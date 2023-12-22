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Вышел отреставрированный трейлер первого эпизода "Звездных войн" в честь 25-летия фильма

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В мировом прокате фильм собрал более 924 млн долларов.

Студия Lucasfilm представила отреставрированный трейлер фильма "Звездные войны: Эпизод 1: Скрытая угроза". Картину выпустят в повторный прокат в честь 25-летия с момента ее выхода.

Сюжет первого эпизода культовой саги рассказывает о приключения Оби-Вана Кеноби и его учителя Квай-Гона Джина, которые оправились разрешать кризис вокруг планеты Набу и встретили юного Энакина Скайуокера.

В главных ролях сыграли Юэн Макгрегор, Лиам Нисон, Натали Портман и другие. Фильм был номинирован на три премии "Оскар" в 2000 году. В мировом прокате первый эпизод "Звездных войн" собрал более 924 млн долларов.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Горизонты".

Видео: YouTube / Star Wars

Теги: lucasfilm, звездные войны скрытая угроза, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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