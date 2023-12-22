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Вышел новый трейлер фильма "Горизонты"

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Премьера первой части в России состоится 27 июня, продолжение выйдет 15 августа.

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма "Горизонты", который выйдет в двух частях. Режиссером, продюсером и исполнителей главной роли выступил Кевин Костнер.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших в период Гражданской войны в США. Переселенцам с Востока предстоит преодолеть далекий путь, освоить новые земли и бороться с индейцами.

В фильме также снялись Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Майкл Рукер и другие. Премьера первой части в России состоится 27 июня, продолжение выйдет 15 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Мой пингвин" с Жаном Рено.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: warner bros pictures, горизонты, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура,

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