Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered

Разработчики оптимизировали и улучшили детализацию элементов игры.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в сети появился обновленный шутер Saints Row The Third Remastered. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Deep Silver.

По словам разработчиков, в новой игре улучшена детализация элементов игры. Кроме того, авторы шутера полностью переработали анимацию главных персонажей.

Среди поклонников игры Saints Row The Third Remastered уже получила множество положительных отзывов.

Ранее мы сообщили о том, что группа BrainStorm посвятила новый клип врачам и пожарным.

Видео:Saints Row/YouTube