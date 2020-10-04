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Вышел новый трейлер второго сезона "Основания"

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Мировая премьера состоится 14 июля.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер второго сезона сериала "Основание" режиссера Руперта Сандерса. Проект создан по мотивам одноименной серии книг Айзека Азимова.

События второго сезона развернутся спустя столетие после первого. Сюжет расскажет историю людей, которые владеют менталистикой и могут стать угрозой Плану Сэлдона. Кроме того, в Галактической Империи продолжаются распад и разрушение.

В главных ролях сыграли Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл и Леа Харви. Мировая премьера состоится 14 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер последнего фильма Кена Лоуча "Старый дуб".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, основание, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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