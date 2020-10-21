Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца"

Премьера состоится на Disney+ уже 30 октября.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер второго сезона "Мандалорца". Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars.

По сюжету второго сезона малыша Йоду необходимо вернуть на родную планету. Главным героям предстоит путешествие по морю, суше и воздуху. В общей сложности запланирован выпуск восьми серий, хронометраж которых увеличат по сравнению с первым сезоном. Кроме того, на съемочной площадке успел побывать создатель киновселенной Джордж Лукас.

Премьера состоится на Disney+ уже 30 октября.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер комедии "Рождественские хроники 2".

Видео:Star Wars/YT