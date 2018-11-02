Опубликован новый трейлер сериала "Воспитанные волками" Ридли Скотта

Премьера намечена на 3 сентября.

Во вторник, 25 августа, в сети появился трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанный волками". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

В центре сюжета история двух андроидов, которым поручено растить детей на таинственной планете после того, как Земля была уничтожена. Главная героиня — андроид Мать. Планируется, что выйдет 10 эпизодов проекта.

Ридли Скотт не только снял первый и второй эпизоды сериала, но также выступил шоураннером вместе с Аароном Гузиковски.

Премьера намечена на 3 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера.

Видео:HBO/YT