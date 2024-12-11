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Вышел новый трейлер сериала "Нулевой день"

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Мировая премьера состоится 22 февраля.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер мини-сериала "Нулевой день". Режиссером проекта выступила Лесли Линка Глаттер.

В центре сюжета окажется бывший президент США Джордж Маллен, которому поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной многочисленных человеческих жертв.

В главных ролях сыграли Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Анджела Бассет и другие. Мировая премьера состоится 22 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Микки 17".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, нулевой день, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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