Вышел новый трейлер сериала "Асока"

Премьера сериала состоится 23 августа.

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер сериала "Асока" по вселенной саги "Звездные войны". Шоураннерами проекта выступили Джон Фавро и Дэйв Филони.

Сериал расскажет историю джедая по имени Асока, которая была ученицей Эканина Скайуокера. Ей предстоит расследовать возникающую угрозу галактике после падения Империи. Отмечается, что сюжет будет разворачиваться параллельно событиям "Мандалорца".

В главных ролях сыграли Розарио Доусон, Ларс Миккельсен, Мэри Элизабет Уинстэд и другие. Премьера сериала состоится 23 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Вонка" с Тимоти Шаламе.

Видео: YouTube / Star Wars