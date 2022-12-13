Вышел новый трейлер комедийного хоррора "Ренфилд" с Николасом Кейджем

Мировая премьера состоится 14 апреля.

Киностудия Universal Pictures представила трейлер комедийного хоррора "Ренфилд". Режиссером проекта выступил Крис МакКей.

Сюжет расскажет историю Ренфилда, верного слуги графа Дракулы. Герой решает остепениться в Новом Орлеане, чтобы избавиться от влияния графа. Но тот не намерен отпускать Ренфилда и хочет испортить тому жизнь.

В главных ролях сыграли Николас Кейдж, Николас Холт и Аквафина. Мировая премьера состоится 14 апреля.

Ранее вышел новый трейлер сериала "Могучие Рейнджеры: Однажды и навсегда" для Netflix.

Видео: YouTube / Universal Pictures