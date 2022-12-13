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Вышел новый трейлер комедийного хоррора "Ренфилд" с Николасом Кейджем

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Мировая премьера состоится 14 апреля.

Киностудия Universal Pictures представила трейлер комедийного хоррора "Ренфилд". Режиссером проекта выступил Крис МакКей.

Сюжет расскажет историю Ренфилда, верного слуги графа Дракулы. Герой решает остепениться в Новом Орлеане, чтобы избавиться от влияния графа. Но тот не намерен отпускать Ренфилда и хочет испортить тому жизнь.

В главных ролях сыграли Николас Кейдж, Николас Холт и Аквафина. Мировая премьера состоится 14 апреля.

Ранее вышел новый трейлер сериала "Могучие Рейнджеры: Однажды и навсегда" для Netflix.

Видео: YouTube / Universal Pictures

Теги: universal pictures, ренфилд, трейлер, хоррор
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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