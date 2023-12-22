Вышел новый трейлер игры Suicide Squad: Kill the Justice League

Новинка выйдет на рынок 2 февраля.

Студия Rocksteady представила новый трейлер игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Ролик посвящен техническим движениям, которые будут доступны пользователям игровой консоли PlayStation 5.

Отмечается, что благодаря новым разработкам будет возможность полностью погрузиться в мир игры, посвященной команде антигероев вселенной комиксов DC. В ходе сражений с противниками игроки смогут ощутить напряжение с помощью адаптивных триггеров и тактильной отдачи. Также разработчики отметили, что сюжетные события могут происходить в самых разных условиях.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на рынок 2 февраля. Игра будет доступна пользователям PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее мы сообщали, что вышел новый ролик игры Banishers: Ghosts of New Eden.

Видео: YouTube / Suicide Squad: Kill the Justice League