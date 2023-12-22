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Вышел новый ролик игры Banishers: Ghosts of New Eden

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Релиз состоится 13 февраля.

Студия Don"t Nod представила новый ролик игры Banishers: Ghosts of New Eden. Новинка будет доступна пользователям PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В опубликованном видео показаны мертвые и проклятые существа, а также другие опасные монстры, с которыми предстоит столкнуться в Новом Эдене. Действия игры развернутся в 1695 году. Охотники на призраков Антея Дуарте и Ред Макрей поклялись защищать живых от нечисти, однако их очередная миссия завершается трагедией. Релиз Banishers: Ghosts of New Eden состоится 13 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый геймплейный трейлер Tekken 8.

Видео: YouTube / Focus Entertainment Community

Теги: banishers ghosts of new eden, dont nod, видео, игра
Категории: Лента новостей, Культура,

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