Вышел новый ролик игры Banishers: Ghosts of New Eden

Релиз состоится 13 февраля.

Студия Don"t Nod представила новый ролик игры Banishers: Ghosts of New Eden. Новинка будет доступна пользователям PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В опубликованном видео показаны мертвые и проклятые существа, а также другие опасные монстры, с которыми предстоит столкнуться в Новом Эдене. Действия игры развернутся в 1695 году. Охотники на призраков Антея Дуарте и Ред Макрей поклялись защищать живых от нечисти, однако их очередная миссия завершается трагедией. Релиз Banishers: Ghosts of New Eden состоится 13 февраля.

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Видео: YouTube / Focus Entertainment Community