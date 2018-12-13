Вышел новый трейлер хоррора "Гори, гори ясно" Джеймса Ганна

Премьера картины запланирована на 23 мая 2019.

Корпорация Sony выпустила новый трейлер хоррор-фильма "Гори, гори ясно". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.

В центре сюжета маленький мальчик, который прибыл на Землю с другой планеты. Подстать Супермену он обнаруживает у себя суперспособности, однако вместо героя, он становится монстром и начинает использовать свои умения во зло.

Режиссером фильма выступил Дэвид Яровески, ранее снявший ужастик "Рой". Продюсированием картины занимался автор "Стражей Галактики" Джеймс Ганн. Главные роли в "Гори, гори ясно" исполнили Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Мередит Хагнер и другие. Премьера картины запланирована на 23 мая 2019.

Ранее Piter.TV писал о новом трейлер предстоящего сериала "Болотная тварь", снятого по одноименной серии комиксов DC Comics. Премьера проекта запланирована на 31 мая.

Видео и фото: Sony Pictures Entertainment