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Вышел новый трейлер хоррора "Гори, гори ясно" Джеймса Ганна

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Премьера картины запланирована на 23 мая 2019.

Корпорация Sony выпустила новый трейлер хоррор-фильма "Гори, гори ясно". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании. 

В центре сюжета маленький мальчик, который прибыл на Землю с другой планеты. Подстать Супермену он обнаруживает у себя суперспособности, однако вместо героя, он становится монстром и начинает использовать свои умения во зло.

Режиссером фильма выступил Дэвид Яровески, ранее снявший ужастик "Рой". Продюсированием картины занимался автор "Стражей Галактики" Джеймс Ганн. Главные роли в "Гори, гори ясно" исполнили Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Мередит Хагнер и другие. Премьера картины запланирована на 23 мая 2019.
Ранее Piter.TV писал о новом трейлер предстоящего сериала "Болотная тварь", снятого по одноименной серии комиксов DC Comics. Премьера проекта запланирована на 31 мая.
Видео и фото: Sony Pictures Entertainment 

 

Теги: гори гори ясно, джеймс ганн, трейлер, фильм ужасов
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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