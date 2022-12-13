Вышел новый трейлер фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"

Мировая премьера состоится 30 июня.

Студия Lucasfilm представила новый трейлер фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы" режиссера Джеймса Мэнголда. Это пятая часть франшизы о приключениях известного археолога.

В опубликованном ролике под названием "Кража" показали главное сокровище, вокруг которого будут разворачиваться события фильма. Это Колесо судьбы, которое по легенде было открыто самим Архимедом.

По сюжету пятой части престарелый герой снова возвращается к поискам утерянных артефактов. Ему будет противостоять бывший нацист Юрген Воппер. В главных ролях сыграли Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж и Мадс Миккельсен. Мировая премьера состоится 30 июня.

Ранее мы сообщали, что Арнольд Шварценеггер занял должность директора по экшену в Netflix.

Видео: YouTube / Lucasfilm