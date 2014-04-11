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Вышел новый трейлер фильма "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун

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Фильм выйдет в американский прокат 8 декабря.

Киностудия Searchlight Pictures представил трейлер фильма "Бедные-несчастные". Режиссером картины выступил Йоргос Лантимос.

Сюжет расскажет историю девушки по имени Белла, которая покончила с собой, однако вернулась к жизни благодаря эксперименту доктора Бакстера. Это произошло благодаря пересадке ей мозга нерожденного ребенка. В результате девушка с детской душой решает сбежать, чтобы повидать мир.

В главных ролях сыграли Эмма Стоун, Марк Руффало, Уиллем Дефо и другие. Фильм выйдет в американский прокат 8 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Одна жизнь" с Энтони Хопкинсом

Видео: YouTube / SearchlightPictures

Теги: searchlight pictures, бедные-несчастные, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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