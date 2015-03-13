Вышел новый трейлер фильма "Балерина"

Премьера в России состоится 5 июня.

Кинокомпания Lionsgate представила новый трейлер фильма "Балерина", входящего во франшизу "Джон Уик". Режиссером картины выступил Лен Уайзман.

Сюжет расскажет историю балерины Евы Макарро, которая пережила в детстве смерть родителей от рук влиятельных преступников. Героиня выступает в криминальную организацию, где ее наставником становится Джон Уик, чтобы отомстить.

В главных ролях сыграли Ана де Армас, Киану Ривз, Норман Ридус и другие. Премьера в России состоится 5 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер сериала "Паук-Нуар" с Николасом Кейджем.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies